سجن روسي سرق يختًا من اليونان وهرّبه إلى تونس

قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، سجن مواطن روسي الجنسية بسبب سرقة يخت من اليونان وتهريبه إلى تونس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وقال بن جحا في تصريح صحفي: إن ”المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا بالسجن ضد مواطن روسي قام خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بسرقة يخت من اليونان وجلبه إلى تونس وتحديدًا إلى الميناء الترفيهي بمحافظة المنستير الساحلية“.

وأوضح بن جحا أن ”صاحبة اليخت يونانية الجنسية تعرفت على اليخت وتقدمت بدعوى ضد المتهم، مؤكدة أنه هرب باليخت باتجاه تونس بعد أن استأجره منها في اليونان“، مبينًا أن ”النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، وتم إصدار مذكرة بإيداع المتهم إلى السجن“.