إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في اليونان

أعلن المتحدث باسم حكومة اليونان ستيليوس بيتساس، الاثنين، عن التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتتكون الحكومة الجديدة من نائب رئيس الوزراء، ومتحدث باسم الحكومة، إضافة إلى 17 وزيرًا و29 نائبًا لهم.

وفي الحكومة الجديدة، تولي نيكوس دندياس وزارة الخارجية، ونيكوس باناجيوتوبولوس وزارة الدفاع، وخريستوس ستيكوراس وزارة المالية.

ومن المنتظر أن يدلي أعضاء الحكومة الجديد اليمين الدستورية، الثلاثاء، فيما سيعقد أول اجتماع لها الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم، أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القسم بمراسم دينية، لتوليه منصب رئيس الوزراء، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة المبكرة.

وفي تصريحات صحفية عقب المراسم، قال ميتسوتاكيس، إن ”الشعب اليوناني منحنا أمس صلاحية قوية لتغيير اليونان، ومن الآن يبدأ عملنا الشاق“.

وإثر ذلك توجه ميتسوتاكيس، إلى مقر رئاسة الوزراء لاستلام منصبه من سلفه الذي خسر في الانتخابات التي جرت، الأحد، ألكسيس تسيبراس زعيم حزب ”سيريزا“ اليساري.