ضبط سعودي ارتكب 26 حادثة جنائية بينها 19 عملية نصب واحتيال

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن ارتكب 26 جناية من بينها 19 عملية نصب واحتيال.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على سعودي ثلاثيني، بعد وجود دلائل على تورطه بارتكاب حادثة سلب مركبة بالقوة تحت تهديد السلاح، وتهشيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، إضافة لامتهانه القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية.

وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصب واحتيال، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.