بحريني يحجر على أمه المسنة خوفًا من استغلال أشقائه لثروتها

رفع بحريني دعوى حجر على والدته مطالبًا إدارة أموال القاصرين بوضع قيّم عليها، بعد أن لاحظ استغلال أشقائه لمرضها، إثر تدهور قدراتها العقلية، إذ جعلوها توقع لبعضهم هبة بنسبتها في مصنع.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فقد حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة، بتوقيع الحجر على الأم، البالغة من العمر 80 عامًا، وأمرت إخطار أموال القاصرين بالحكم لتقييم إدارة أموالها ورعايتها وفق الضوابط الشرعية.

وقال الابن المدعي، إن والدته تسكن في منزل زوجها المتوفى وقد صارت أداة في يد بعض أشقائه الذين دأبوا على دفعها إلى تصرفات بهدف استغلالها واستنزاف مواردها المالية، كما أنهم قاموا بعمل هبة لهم بأسهمها التي تملكها (7% من أسهم شركة مصنع)؛ ما دفعه لإقامة دعوى لإبطال الهبة.

وأوضح أن بعض أشقائه ما زالوا يحاولون الاستيلاء على أموال والدته، مستغلين ما تعانيه من أمراض وإصابتها في أكثر من مرة بجلطة ترتب عليها إصابة عقلها بالعته والغفلة، وأفقدها القدرة على إدارة أموالها وأمورها الشخصية.

وأكد التقرير الطبي أن حالة الأم الصحية لا تمكنها من إجراء المعاملات المالية، كما أنها لا تستطيع التوكيل؛ لأنها تعاني تدهورًا في القدرات العقلية إثر الجلطة الدماغية، وأكد التقرير أن حالتها غير قابلة للشفاء؛ ما دفع المحكمة لتوقيع الحجر على المدَّعي عليها.