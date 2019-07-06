العثور على جثة خمسيني متحلّلة بمنزله في السعودية

عثرت الأجهزة الأمنية السعودية على جثة خمسيني متحلّلة داخل مسكنه في جدة، وفق ما أوردته صحيفة عكاظ، اليوم السبت.

وقالت مصادر إن أحد جيران المُتوفَّى أبلغ مركز عمليات الأمن 911 عن رائحة تنبعث من مسكن جاره، الذي لم يظهر منذ عدة أيام، مبديًا مخاوفه من تعرضه لمكروه، لتباشر دوريات الأمن البلاغ بالاستعانة بفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، حيث تم الدخول للمنزل وعُثر على المواطن مُتوفَّى وقد تحلّلت جثته.

وأكد خبير الطب الشرعي أنه مضى على الوفاة عدة أيام، فيما لم يكشف عن مسبباتها، وتعرَّف أحد المتواجدين على المُتوفَّى، فيما باشر خبراء الأدلة الجنائية جمع البصمات، والأدلة، والقرائن، كما شرع ضباط التحقيق في مركز شرطة النزهة بالبحث عن أي مؤشرات قد تشير إلى تعرّض المنزل للدخول عنوة، مع التثبت من التاريخ الصحي للمُتوفَّى للكشف عن كون الوفاة طبيعية أو بها شبهات جنائية.