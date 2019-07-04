وزنها 250 كيلو.. نقل مواطنة سعودية مصابة بـ ”السمنة“ لمستشفى الملك فهد العسكري في جدة ‎

لبّى المركز الوطني للعمليات الأمنية في المملكة العربية السعودية، نداء استغاثة لمساعدة مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كيلوغرامًا بنقلها من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في محافظة جدة.

وكان المركز، بحسب صحيفة سبق الإلكترونية، قد تلقى بلاغ طلب المساعدة، وباشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلها.

وكانت السعودية، قد بدأت العمل بتعليمات رسمية تمنع بيع الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي بكافة تصنيفاتها وأنواعها دون توضيح عدد سعراتها الحرارية للمشتري.

وتلزم اللائحة بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات؛ لتمكّن المتناول من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وتساعده في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وتفرض اللائحة عقوبات مشددة على المخالفين، تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة وسحب ترخيصها، وعقوبات أخرى متنوعة تعكس عزم المملكة على تطبيق اللائحة بدقة.

ويحظى التوجه الجديد بتأييد كبير في المجتمع السعودي، الذي يعاني من ارتفاع نسبة السمنة بين سكانه لحدود كبيرة تصل إلى 40 % وفقًا لأرقام مختصين، لاسيما بين النساء، فيما يعد الغذاء سببًا رئيسيًا لتلك الظاهرة المقلقة.‎