هرّبا مطلوبًا من البحرين.. فسجنا بدلًا عنه وفارق هو الحياة

رفضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الطعن المقدم من محكومين بالسجن 3 سنوات، والغرامة 100 دينار (270 دولارًا) على الحكم، بعد إدانتهما بتهريب صديقهما المطلوب أمنيًا في 50 قضية مطالبات مالية، وتوفي في وقت سابق، وأيدت المحكمة العقوبة.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن المتهمين الثاني والأول قاما في 2017 بإخراج المتهم الثالث – المتورط بـ50 قضية مدنية لمطالبات مالية – من البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد إلى السعودية، وذلك بأن اصطحبه المتهم الأول إلى الجسر للخروج من المنفذ البري باستخدام بطاقة هوية المتهم الثاني وذلك للشبه الكبير بينهما، ما مكنه من الخروج من البحرين.

وتم القبض على المتهمين الأول والثاني، وضبط هواتفهما التي عثر فيها على مواد إباحية، في حين تم إرجاع المتهم الثالث للبحرين، لكن المنية وافته في مارس/آذار 2019 في مستشفى الطب النفسي.