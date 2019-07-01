خادمة تحرق منزل كفيلتها في البحرين لهذا السبب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الإثنين، بحبس خادمة تحمل الجنسية الكينية لمدة سنة؛ بتهمة إشعال النار في منزل كفيلتها التي رفضت السماح لها بالاتصال بأهلها، وشتمتها، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد بعد قضاء العقوبة.

وفي التفاصيل، أبلغت مواطنة بحرينية مركز شرطة المحرق، بأنها كانت تجلس في غرفتها وشاهدت دخانًا يتسلل إلى الغرفة، وعندما خرجت لتستطلع الأمر، اكتشفت أن الدخان صادر من غرفة ابنتها، فهرعت للخارج لكي تنقذ نفسها وذهبت إلى كراج المنزل، وبعد فترة اكتشفت أن الخادمة الكينية التي تعمل لديها قد هربت من المنزل، وفق ما ذكرت صحيفة ”الأيام“ المحلية.

وأضافت الصحيفة أنه وبالبحث عن الخادمة البالغة من العمر 24 عامًا، تم القبض عليها وتبين أنها مفتعلة الحريق في المنزل، حيث اعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها توجهت إلى كفيلتها في يوم الواقعة وطلبت منها أن تسلمها رواتبها، وأن تسمح لها بالاتصال بأهلها، إلا أن كفيلتها رفضت إعطاءها الهاتف، وطلبت منها انتظار حضور زوجها، كما أشارت المتهمة إلى أن كفيلتها قامت بسبها ووصفها بالغبية ثم دخلت غرفتها وأغلقت الباب ولم ترد عليها، فما كان من المتهمة إلا أن توجهت للمطبخ وأحضرت ثقابًا وقامت بإشعال النار في سرير ابنة كفيلها، وهربت من المنزل، لكن تم القبض عليها لاحقًا.

وأوضحت أن النيابة العامة أسندت للخادمة أنها في 10 شباط/ فبراير 2019، أشعلت عمدًا حريقًا بالمنزل المملوك للمجني عليه، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر.