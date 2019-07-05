تمزيق مصاحف في مسجد بالكويت

فوجئ كويتي يعمل في وزارة الأوقاف أثناء دخوله أحد المساجد بتمزيق عدد من المصاحف وبعثرتها فيه.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، تقدم المواطن بشكوى في مركز الشرطة، وقال إن شخصًا مجهولًا مزق عدة مصاحف وعبث بها في مسجد ”حرام بن ملحان“.

وسجلت جنحة انتهاك حرمة الأديان وتم إبلاغ أمن الدولة والمباحث ويجري البحث عن الشخص المجهول.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في الكويت، ففي عام 2013 اقتحم مجهولون، مسجدي ”الخنة“ و“المهنا“ فى ”السالمية“ بمحافظة ”الحولى“ شرق الكويت، وأحرقوا مجموعة من المصاحف بمادة سريعة الاشتعال بعد جمعها في زاوية مصلى النساء.