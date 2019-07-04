كويتي يضبط ابنتيه القاصرتين مع غريبين في مجمع تجاري

تقدم كويتي إلى مركز الشرطة ببلاغ ضد طليقته؛ بدعوى إهمال قاصر، بعد أن رأى ابنتيه برفقة شابين غريبين داخل أحد المجمعات.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المواطن كان متواجدًا بالصدفة في المجمع التجاري، فوقعت عيناه فجأة على فتاتين تتجولان مع شابين، وصدم حين تيقن أنهما ابنتاه، اللتان في حضانة طليقته.

وحين اقترب الأب من ابنتيه البالغتين (15 و17 عامًا)، حاولتا الفرار مع الشابين، لكن محاولتهما باءت بالفشل، في حين توارى الشابان عن الأنظار.

وتمكن الأب من إمساك ابنتيه واقتيادهما إلى المنزل، ثم توجه إلى مركز الشرطة، وقدم شكوى بحق طليقته، ملقيًا باللوم عليها.

واستدعت الشرطة الأم والفتاتين للتحقيق معهن، والاستماع إلى أقوالهن؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.