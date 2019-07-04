سرقة 120 ألف دولار خلال نقل أموال من دار السكة المغربية‎

تعرضت أموال رسمية مغربية للسرقة أثناء نقلها من دار السكة إلى عدد من البنوك المركزية، في كل من القنيطرة والعرائش وطنجة وتطوان، حيث اختفى 120 مليون سنتيم مغربي، أي ما يعادل تقريبًا 120 ألف دولار.

وأوردت صحيفة ”الصباح“ المغربية تفاصيل حول الواقعة التي لم تحدد تاريخها، حيث ذكرت أن بعض الصناديق لم تكن تحتوي على المبالغ التي يتعين أن تتضمنها، وتم اكتشاف ذلك عند التسليم في وكالة بنك المغرب بتطوان في الشمال .

كان من المفترض أن يحتوي كل صندوق على 1000 ورقة نقدية، وبالتالي يكون له وزن محدد، لكن الموظف المكلف لاحظ نقصًا في وزن الصناديق مع أنها ما زالت مختومة بالشمع الأحمر، فأمر بعد النقود الموجودة بها واكتشف الخصاص.

وأكدت إدارة بنك المغرب الخبر، من خلال بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، جاء فيه: ”تم تسجيل فارق بمبلغ 1.2 مليون درهم خلال عملية لنقل الأموال، حيث كشفت التحقيقات الأولية للمصالح الداخلية للبنك أن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدًا بنية الضرر“.

وأضاف: ”إن اكتشاف عملية سرقة الأموال تم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية، وتم حاليًا تسخير جميع الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة“.

وأكدت الإدارة المعنية أنها ستنزل عقوبات إدارية بحق كل من ثبت تورطه في واقعة السرقة، إضافة إلى المتابعة الجنائية.