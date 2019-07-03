السعودية تحقق بوفاة طالبة داخل جامعتها بعد اتهام حارسات الأمن بعرقلة وصول مسعفين لإنقاذها

وجّه أمير منطقة حائل السعودية، عبدالعزيز بن سعد، الأربعاء، بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة طالبة داخل حرم جامعة حائل، بعد اتهام عدد من الطالبات لحارسات الأمن بعرقلة وصول الإسعاف إلى داخل القسم النسائي في الجامعة.

وقال المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر الكنعان، إن الأمير عبدالعزيز بن سعد، وجه ”بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية (إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، الهلال الأحمر) للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله“.

#تنويه | وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة #حائل حفظه الله، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية (إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، الهلال الأحمر)للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله. — ياسر الكنعان (@UOH_SPK) July 3, 2019

وقضت الشمري يوم أمس الثلاثاء خلال وجودها في الجامعة بشكل مفاجئ، بعد أن تعرضت لحالة من التشنج قبل أن تسقط مغشيًا عليها وتفشل محاولات إسعافها عبر الهلال الأحمر السعودي.

ووجهت بعض طالبات الجامعة، انتقادات حادة لحارسات الأمن، واتهمتهن بعرقلة وصول فريق الإسعاف إلى داخل الجامعة بحجة وجود رجال بينهم.

#جامعه_حايل_تسترخص_ارواح_الطالبات

كذب كذب كذب الله لايحلكم

البنت قدام عيوني طاحت وجلسنا نص ساعه نساعده محد جانا وندق ع اسعاف الجامعه محد يرد علينا لين متى الاهمال هذا الله لايحلكم ????????????????????

والبنت اقطعت وهي عندنا بالقاعه قبل وصول الاسعاف pic.twitter.com/WUqdi2ryiX — منيره العلي (@Mabdulaziz__) July 2, 2019

#جامعه_حايل_تسترخص_ارواح_الطالبات

الإسعاف والإنقاذ بمدارس وكليات البنات يجب أن لايخضع لمزاج مسؤول متأزم يزعجه رؤية مسعف لوجه إمرأة ولاتزعجه وفاتها!

كارررثه — ???? (@saeop_m) July 2, 2019

يجيبون عجز يعانن من حالات نفسيه و مريضات كل همهن شعر البنات و تنانير البنات و يخلونهن امن ؟؟؟ امن للبنات لارواح البنات .

#جامعه_حايل_تسترخص_ارواح_الطالبات — maha (@ShithShithh) July 2, 2019

#جامعه_حايل_تسترخص_ارواح_الطالبات وقف شعر جسمي وانتفض جلدي من اللي اشوفه ! اتمنى ان يطبقون فيهم حكم القصاص هم السبب في وفاتها حسبي الله عليهم ! pic.twitter.com/BH8UTVimhB — عدايّ (@kl__ou) July 2, 2019

وأثارت تلك الاتهامات جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قبل أن تعلن الجامعة أن مديرها خليل البراهيم، وجه ”بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة الشمري على أن ترفع نتائج التحقيق بشكل عاجل“.

وجه معالي مدير #جامعة_حائل بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري على أن ترفع نتائج التحقيق بشكل عاجل.

خالص التعازي لذويها ومحبيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزلها، ويتقبلها مع الأبرار في عليين — ياسر الكنعان (@UOH_SPK) July 2, 2019

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، حريق مدرسة بنات في مكة المكرمة في العام 2002، عندما قضت 15 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 دهسًا أو اختناقًا أو بسبب إلقائهن أنفسهن من نوافذ المدرسة وإصابة أخريات، وأثيرت يومها اتهامات لرجال في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعرقلة وصول فرق الإنقاذ رغم تبرئتهم في التحقيقات الرسمية التي أعقبت الحريق.

وتفصل السعودية بين الجنسين في التعليم، ويقتصر الكادر التدريسي والإداري في الأقسام النسائية بالمدارس والجامعات على النساء فقط، بما في ذلك حارسات الأمن التي يمنعن دخول الرجال إلى تلك المدارس أو الأقسام.