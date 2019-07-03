السعودية تحقق بوفاة طالبة داخل جامعتها بعد اتهام حارسات الأمن بعرقلة وصول مسعفين لإنقاذها

السعودية تحقق بوفاة طالبة داخل جامعتها بعد اتهام حارسات الأمن بعرقلة وصول مسعفين لإنقاذها

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وجّه أمير منطقة حائل السعودية، عبدالعزيز بن سعد، الأربعاء، بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة طالبة داخل حرم جامعة حائل، بعد اتهام عدد من الطالبات لحارسات الأمن بعرقلة وصول الإسعاف إلى داخل القسم النسائي في الجامعة.

وقال المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر الكنعان، إن الأمير عبدالعزيز بن سعد، وجه ”بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية (إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، الهلال الأحمر) للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله“.

وقضت الشمري يوم أمس الثلاثاء خلال وجودها في الجامعة بشكل مفاجئ، بعد أن تعرضت لحالة من التشنج قبل أن تسقط مغشيًا عليها وتفشل محاولات إسعافها عبر الهلال الأحمر السعودي.

ووجهت بعض طالبات الجامعة، انتقادات حادة لحارسات الأمن، واتهمتهن بعرقلة وصول فريق الإسعاف إلى داخل الجامعة بحجة وجود رجال بينهم.

وأثارت تلك الاتهامات جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قبل أن تعلن الجامعة أن مديرها خليل البراهيم، وجه ”بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة الشمري على أن ترفع نتائج التحقيق بشكل عاجل“.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، حريق مدرسة بنات في مكة المكرمة في العام 2002، عندما قضت 15 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 دهسًا أو اختناقًا أو بسبب إلقائهن أنفسهن من نوافذ المدرسة وإصابة أخريات، وأثيرت يومها اتهامات لرجال في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعرقلة وصول فرق الإنقاذ رغم تبرئتهم في التحقيقات الرسمية التي أعقبت الحريق.

وتفصل السعودية بين الجنسين في التعليم، ويقتصر الكادر التدريسي والإداري في الأقسام النسائية بالمدارس والجامعات على النساء فقط، بما في ذلك حارسات الأمن التي يمنعن دخول الرجال إلى تلك المدارس أو الأقسام.

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