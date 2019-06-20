حقيقة فصل أكاديمية مصرية متعاطفة مع ”الإخوان“ من جامعة حائل السعودية

كشفت جامعة حائل السعودية، يوم الخميس، حقيقة فصل أكاديمية مصرية تعمل ضمن هيئتها التدريسية، وذلك بعد أن انهالت الانتقادات على إدارة الجامعة من قبل مواطنين سعوديين، تداولوا تغريدات لها في موقع ”تويتر“، تتعاطف فيها مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة.

وقال ياسر الكنعان المتحدث الرسمي باسم جامعة حائل، في توضيح عبر موقع ”تويتر“، حول ما نشر عن (أكاديمية تعمل في جامعة حائل تتعاطف مع جماعات محظورة)، إن ”الجامعة أنهت التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي، وقد غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة“.

حول ما نشر عن "أكاديمية تعمل في جامعة حائل تتعاطف مع جماعات محظورة"، أود التوضيح أن المعنية قد أنهت الجامعة التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي، وقد غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة@SaudiNews50 — ياسر الكنعان (@UOH_SPK) June 20, 2019

وجاء توضيح ”الكنعان“ بعد أن تداول مغردون سعوديون صورًا قالوا إنها لتغريدات سابقة للمدرسة في قسم اللغة العربية بجامعة حائل، بهية عبدالحافظ إسماعيل، تمجد فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي قبل أيام.

وكانت بهية ضمن الكادر التدريسي لجامعة حائل، لكن لم يتضح إن كان سبب إنهاء التعاقد معها مرتبطًا بموقفها السياسي من الجماعة المحظورة، أم لدواع أخرى.

أقيمت هذا الصباح الندوة العلمية الخامسة، تحت عنوان:

(تحليل الخطاب الشعري بين السياق الداخلي والواقع التداولي، مثال تطبيقي من الشعر الجاهلي، وآخر من الشعر العباسي) وتحدث فيها:

1 – د. عثمان أبو زنيد.

2 – د. بهية عبدالحافظ إسماعيل.

وأدارتها: أ. وفاء الرشيدي. pic.twitter.com/zSeBjk8exK — قسم اللغة العربية (@Arabi8359) February 14, 2018

ولم يتسنَّ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة صور التغريدات المنسوبة للأكاديمية المصرية، إذ إن حسابها في موقع ”تويتر“ موقوف.

#اخونجية_في_جامعة_حائل

أنا لا أفهم هذا الصمت من @_UOH

الواضع لايخرج عن حالات ثلاث:

١-السيدة بهية الاخونجية لاتعمل بالجامعة

٢-السيدة بهية الاخونجية تعمل و سيتم طردها للمقطم.

٣-السيدة بهية الاخونجية تعمل ولن نطردها لأننا لانرى مشكلة بأن تُدرس اخوانية للطالبات وهذا تنوع فكري وكذا pic.twitter.com/wBSsC9Ax2m — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) June 20, 2019

أكاديمية تعمل في جامعة حائل تُبدي تعاطفها مع جماعة الإخوان المسلمين ، ومطالب بفتح التحقيق.

.#حائل #التعليم #السعودية

. pic.twitter.com/UhGRrJf50g — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 20, 2019

وكانت جامعة الملك خالد في مدينة أبها بمنطقة عسير، أوقفت قبل يومين، أكاديميًا باكستانيًا عن العمل؛ على خلفية تغريدة كتبها في أعقاب وفاة الرئيس الراحل مرسي، بعد أن اعتُبِرت مسيئة لقادة المملكة وحليفها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ومنذ أن صنفت الرياض في العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة ”إرهابية“، بدأت بملاحقة المنتمين لها أو المتعاطفين معها في المملكة.