كويتي يهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية

أحيل كويتي إلى أمن الدولة؛ بعد تسببه بفوضى كبيرة أمام القنصلية المصرية في منطقة السلام، حيث هدد بتفجير نفسه بعد منعه من دخول القنصلية لإنجاز معاملة.

وعلق مصدر دبلوماسي مصري على الحادثة، قائلًا إن ”المواطن لم يكن أحد المراجعين، وليس له معاملة في القنصلية، وقد جاء إلى بوابة القنصلية وظل يسب ويهدد بتفجير القنصلية، ومن ثم حاول الدخول لكن رجال أمن السفارة منعوه مما أدى إلى مشاجرة وعراك معه قبل أن يخرج سكينًا محاولًا طعن أحد الحراس“.

وأضاف المصدر أنه ”تم إيقاف المواطن وتفتيشه؛ للتأكد من أنه لا يحمل أي متفجرات، وجرى تسليمه للسلطات الكويتية، وقد تمت إحالته إلى مخفر الصديق بعد استدعاء أمن السفارات“.

وكان نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام السكنية قبل نحو ثلاثة أشهر قد أثار غضبًا نيابيًا وشعبيًا بسبب ”الازدحام الذي يحدثه المراجعون“، وسط مطالبات بنقلها إلى المنطقة المخصصة للسفارات.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت قبل أسابيع أن هناك موقعين مقترحين لنقل القنصلية من موقعها الحالي، هما منطقة ”المسيلة“، أو منطقة ”صباح السالم“ نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أنه لم يتم نقلها حتى الآن.