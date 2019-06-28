القبض على مصري استخدم طائرة مسيَّرة للتلصص على النساء

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ألقى الأمن المصري في محافظة القليوبية شمال القاهرة، القبض على شخص استخدم طائرة مزودة بكاميرا صغيرة للتجسس على النساء داخل منازلهن. وقالت ”بوابة أخبار اليوم“ الإلكترونية، اليوم الجمعة، إنّ ”قسم شرطة بنها (شمال القاهرة)، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا في بنها، بعثوره على طائرة تجسس فيها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته،…