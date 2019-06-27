الأمن المصري يضبط سيدة حاولت تهريب كمية من الكوكايين عبر مطار القاهرة (صور)

أحبطت السلطات المصرية، اليوم الخميس، محاولة إدخال 2.5 كيلو غرام من مادة ”الكوكايين“، ومبلغ مالي يقدر بنحو 4 ملايين جنيه، ما يُعادل 230 ألف دولار تقريبًا، عبر مطار القاهرة الجوي.

وفي التفاصيل، اشتبه رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مسافرة تحمل جنسية إحدى الدول العربية أثناء وصولها مطار القاهرة الجوي، وخصوصًا بعدما وردت معلومات تؤكد حوزتها موادَ مخدرة.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية لتفتيشها، حيثُ تم العثور بحوزتها على كمية من مادة ”الكوكايين“، ومبلغ مالي وهاتف محمول، لتعترف بجلبها المخدرات من الخارج، لتسليمها إلى أحد العملاء داخل مصر.

واحتجزت السلطات الأمنية المتهمة، وجرى عرضها على النيابة العامة للتحقيق معها، حيث يكثف رجال الأمن جهودهم لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.