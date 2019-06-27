إيران تعتقل الممثل محسن أفشاني بسبب فيديو

اعتقلت الشرطة الإيرانية الممثل الشاب محسن أفشاني بسبب ”ممارسات تروج للعنف“ بعدما ظهر في شريط فيديو مع زوجته بسيارته الشخصية وهو يشهر مسدسًا، وبعدها يُخرج سكينًا على وقع استماعه لأغنية.

وذكرت وكالة أنباء ”الأخبار العاجلة“ الإيرانية، أن ”قوات الشرطة الإيرانية اعتقلت الممثل محسن أفشاني ونقلته إلى أحد سجون العاصمة طهران بناء على أوامر من القضاء بسبب ممارسات تروج للعنف“.

ويبلغ محسن أفشاني من العمر 30 عامًا وهو من أهالي مدينة ”كلبايكان“ التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقال قائد شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إيران، العقيد تورج كاظمي، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”التحقيقات التي أجرتها شرطة مكافحة جرائم الإنترنت، كشفت أن محسن أفشاني نشر الليلة الماضية مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحمل السلاح ويروج للعنف“، مشيرًا إلى أنه ”حذف المقطع بعد أن تلقى تحذيرات من شرطة مكافحة الجرائم“.