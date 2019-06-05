إيران تعتقل رجل دين من السنة أعلن عيد الفطر يوم الثلاثاء

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أحد رجال الدين السُنة في مدينة ”جوانرود“ التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، بسبب إعلانه يوم أمس الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، على خلاف إعلان المرشد علي خامنئي العيد اليوم الأربعاء.

وذكر موقع ”آمد نيوز“ الإيراني المعارض، الأربعاء، أن قوات المخابرات الإيرانية اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إمام جمعة مسجد ”خاتم الأنبياء“ بمدينة جوانرود ”ملا عبد القدوس حسيني“؛ بسبب إعلان الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها: إن ”قوات المخابرات قامت بمداهمة منزل إمام المسجد واعتقاله“.

ووفقًا للمصادر، فإن المؤسسات الأمنية الإيرانية على مدار الأيام السبعة الماضية استدعت رجال الدين الأكراد من الطائفة السنية وحذرتهم من إعلان حلول عيد الفطر، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لوفاة مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني التي صادفت يوم أمس.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن الشيخ ”كاك حسن أميني“، مفتي أهل السنة في إقليم كردستان الإيراني غرب البلاد، أن أمس الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن إمام جمعة مدينة ”شابهار“ التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ذات الغالبية السنية، الشيخ ”مولوي عبد الرحمن سربازي“، ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين، مضيفًا أن ”عيد الفطر هو يوم الثلاثاء، بعد ثبوت رؤية هلال شوال في مدينة شابهار“.