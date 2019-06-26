العثور على جثة ”مفقود الحوية“ توفيق العتيبي

العثور على جثة ”مفقود الحوية“ توفيق العتيبي

المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على جثة المفقود توفيق العتيبي.

وقال مغرد يدعى ”محمد الزلامي“ عبر موقع التواصل ”تويتر“، ويبدو أنه أحد المشاركين في البحث عن الجثة، إنه وجد وآخرون الجثة، حيث كان الجاني قد كشف قبل يومين للأجهزة الأمنية عن مكان تواجدها في محافظة مهد الذهب، دون أن يتذكر تحديدًا أين دفنها.

وأكد عدد من النشطاء، العثور على جثة العتيبي، الذي اختفى قبل عدة أيام بعد خروجه من منزل ذويه في الحوية، ليتبين لاحقًا مقتله، دون أن تتضح ملابسات الجريمة إلى حد اللحظة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أنهت عملياتها البحثية، اليوم الأربعاء، بعد العثور على جثة توفيق في منطقة صحراوية في محافظة مهد الذهب.

وكان ذووه هم من عثروا بداية على جثته أثناء مشاركتهم في البحث بوجود الجهات الأمنية وفرق البحث التطوعية.

يذكر أن الشاب ”توفيق“، البالغ من العمر 19 عامًا، اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال الطائف، وتوجد حولها آثار عراك ودماء.

وعثر رجال الأمن على سيارة الشاب المفقود، ولا يزال مفتاح تشغيلها بها، كما عثر على هاتفه الجوال داخلها.

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