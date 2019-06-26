العثور على جثة ”مفقود الحوية“ توفيق العتيبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على جثة المفقود توفيق العتيبي.

وقال مغرد يدعى ”محمد الزلامي“ عبر موقع التواصل ”تويتر“، ويبدو أنه أحد المشاركين في البحث عن الجثة، إنه وجد وآخرون الجثة، حيث كان الجاني قد كشف قبل يومين للأجهزة الأمنية عن مكان تواجدها في محافظة مهد الذهب، دون أن يتذكر تحديدًا أين دفنها.

الحمدلله على كل حال وجدنا الجثة الله يرحمه ويتجاوز عنه ويصبر أهله #مفقود_الحويه_توفيق_العتيبي3 #مفقود_الحويه_توفيق_العتيبي pic.twitter.com/Lrcxfk2ple — ﮼محمدالزلامي (@M3tiibii) June 26, 2019

وأكد عدد من النشطاء، العثور على جثة العتيبي، الذي اختفى قبل عدة أيام بعد خروجه من منزل ذويه في الحوية، ليتبين لاحقًا مقتله، دون أن تتضح ملابسات الجريمة إلى حد اللحظة.

تم العثور قبل قليل على الجثه قريب مهد الذهب #مفقود_الحويه_توفيق_العتيبي3 — عاشق المجاهيم (@mktaralazeze) June 26, 2019

ابشر بولد بس مات هذا المثل يتحقق

تم التاكد من وفاة توفيق والعثور على جثته اسئل الله العظيم ان يرحمه ويعوضه في شبابه خيرا وان يصبر اهله وذويه ويربط على قلوبهم

ولا يحرم الاجر كل من شارك في البحث عنه انالله وانا اليه راجعون

قصه عجيبه حسبنا الله وكفى #مفقود_الحويه_توفيق_العتيبي3 — yassar (@Yassar7070) June 26, 2019

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أنهت عملياتها البحثية، اليوم الأربعاء، بعد العثور على جثة توفيق في منطقة صحراوية في محافظة مهد الذهب.

وكان ذووه هم من عثروا بداية على جثته أثناء مشاركتهم في البحث بوجود الجهات الأمنية وفرق البحث التطوعية.

يذكر أن الشاب ”توفيق“، البالغ من العمر 19 عامًا، اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال الطائف، وتوجد حولها آثار عراك ودماء.

وعثر رجال الأمن على سيارة الشاب المفقود، ولا يزال مفتاح تشغيلها بها، كما عثر على هاتفه الجوال داخلها.