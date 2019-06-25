القبض على المشتبه بقتله توفيق العتيبي في السعودية.. وغموض بشأن جثته (فيديو)

القبض على المشتبه بقتله توفيق العتيبي في السعودية.. وغموض بشأن جثته (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية القبض على شخص يشتبه في تورطه بمقتل المفقود توفيق العتيبي، الذي اختفى في وقت سابق وعثر لاحقًا على مركبته وحولها آثار عراك ودماء.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن المشتبه به قال في التحقيقات إن ”جثة المفقود توفيق موجودة في محافظة مهد الذهب التابعة للمدينة المنورة“.

وتوجهت فرق رجال الأمن للبحث عن الجثة بناء على المعلومات التي أدلى بها المشتبه به، إلا أنه لم يتم العثور عليها حتى الآن.

ورجح رجال الأمن أن المشتبه به أضاع مكان الجثة، فيما لا تزال عمليات البحث عنها مستمرة بين محافظة مهد الذهب وقرية السويرقية.

وكان الشاب ”توفيق“، البالغ من العمر 19 عامًا، اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال الطائف، ويوجد حولها آثار عراك ودماء.

وعثر رجال الأمن على سيارة الشاب المفقود، ولا يزال مفتاح تشغيلها بها، كما عثر على هاتفه الجوال داخلها.

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