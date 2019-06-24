اختفاء طفل مغربي في السعودية بظروف غامضة

اختفى طفل مغربي يبلغ من العمر 7 سنوات من فندق في المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة.

ورجحت صحيفة ”المساء“ المغربية، اليوم الإثنين، فرضية الاختطاف بالنظر إلى الظروف الغامضة لاختفائه، حيث كان برفقة والدته ومجموعة من الأشخاص .

ووصلت الأب رسالة عبر تطبيق ”واتساب“ من زوجته تخبره باختطاف طفلهما دون ذكر تفاصيل، فسارع لتقديم شكوى للأمن والقنصل العام للمغرب في جدة.

وذكرت الصحيفة المغربية أن الواقعة استنفرت الجهات الأمنية والمصالح الدبلوماسية المغربية والسعودية، دون تقديم مزيد من المعلومات والتفاصيل حتى الآن.