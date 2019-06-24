الأمن المصري يطيح بعصابة سرقت 200 طن من خط بترول (صور)

ألقت قوات الأمن المصرية، يوم الإثنين، القبض على 10 أشخاص سرقوا مواد بترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمحافظة مطروح إلى محطة كرير بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت العصابة من سرقة 200 طن بترول خام عن طريق إحداث ثقوب بخط الأنابيب، وتثبيت محابس به ونقل النفط الخام، بواسطة صهاريج وبيعها في الأسواق.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن ”التشكيل العصابي ضم عناصر سبق اتهامهم في العديد من القضايا، مثل السرقة والمخدرات، والبلطجة“.

واعترف المتهمون بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية، بكميات بلغ مقدارها 200 طن بترول خام.

كما ذكر المتهمون قيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم من مالكي مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة.