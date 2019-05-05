مصر.. الحبس 15 يومًا للمسؤول بمكتبة الإسكندرية خالد عزب

قررت النيابة العامة في مصر، حبس الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة غير قانونية في تنفيذ أهدافها.

وجاء قرار النيابة العامة بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه، أمس السبت، وسط حالة من الضبابية تجاه سبب القبض عليه، إلى أن تبين الأمر خلال الساعات الماضية بقرار من النيابة العامة بحبسه.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن عزب ”دأب على نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التحقيق معه بشأن علاقته مع بعض التنظيمات غير القانونية التي تستهدف النيل من استقرار الوطن“.

وذكرت المصادر أنه ”من المرجح الإعلان عن تفاصيل جديدة خلال التحقيقات، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام“.

يذكر أن خالد عزب، تدرج في العمل بمكتبة الإسكندرية منذ أن كان مديرًا لإدارة الإعلام، ومديرًا بالإنابة لمركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية، وقبلها رئيس تحرير مجلة ”أبجديات“ بمركز الخطوط ومدير تحرير لمجلة ”مشكاة“ التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ومحررًا للتراث بمكتب صحيفة الحياة اللندنية بالقاهرة، ومفتشًا للآثار الإسلامية بمنطقة آثار جنوب القاهرة بالمجلس الأعلى للآثار بمصر، ومشرفًا على مشروع إنقاذ وتطوير أسوار صلاح الدين بالقاهرة.

كما أشرف المتهم على آخر مشروع لمكتبة الإسكندرية ”ذاكرة مصر المعاصرة والعرب“، وألف قرابة 15 كتابًا كان آخرها ”العمارة والسياسة – مقر الحكم في مصر نموذجًا“.