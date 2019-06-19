”الاستئناف“ الكويتية تأمر بمحاكمة معلمة مصرية في وفاة الطالب عيسى البلوشي 

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، بإعادة محاكمة المعلمة المصرية نجلاء محمد، المتهمة في حادثة وفاة طالب يدعى عيسى البلوشي قبل عام.

وقررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة الجنايات وإعادة محاكمة المتهمة، بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتعود حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي إلى شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، إذ توفّي بعد عودته من مدرسته، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته؛ لتوبيخها إياه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المعلمة في شهر نيسان/أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية 2018.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها؛ الأمر الذي أثار غضب نشطاء، بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.