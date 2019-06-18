الهجوم على الأمير هاري يعرض مراهقًا بريطانيًا للسجن 4 سنوات

قالت هيئة الإذاعة البريطانية ‭)‬بي.بي.سي) إن مراهقًا مؤيدًا للنازية الجديدة حُكم عليه بالسجن أربع سنوات، اليوم الثلاثاء، ولذلك لوصفه الأمير هاري بأنه خائن لعرقه بعد أشهر من زواجه بالممثلة الأمريكية ميغان ميركل وقوله إنه يجب إطلاق النار عليه.

ونشر ميخال شيفجوك (19 عامًا) دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت شملت صورة للأمير هاري دوق سوسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليق كتب فيه ”أراك لاحقًا يا خائن العرق“.

ونشرت الصورة بعد أشهر من زواجه بميغان وهي ابنة سيدة أمريكية من أصل أفريقي ووالدها أبيض.

واعترف شيفجوك وشريكه أوسكار دون-كوتشوروفسكي (18 عامًا)، وكلاهما يحملان الجنسية البولندية، بتهمة تشجيع الإرهاب. واعترف شيفجوك أيضًا بخمس تهم بحيازة مواد يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا مارتن سنودن: ”المتهمان يعتبران نفسيهما متفوقين على غالبية المجتمع ويشعران أن من واجبهما التعبير عن معتقداتهما وبالتالي تعليم الآخرين“.

وأضاف: ”لا يعكس العدد الكبير من المواد التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي معتقداتهما المتطرفة فحسب، بل استهدف أيضًا تشجيع الآخرين على القيام بأفعال خسيسة ”.

وحكم على شيفجوك بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر بينما حُكم على دون كوتشوروفسكي بالسجن لمدة 18 شهرًا.

وشملت منشورات أخرى للمتهمين دعمًا للسفاح النرويجي المنتمي لليمين المتطرف أنردس بريفيك.