شاب تونسي يذبح والده بعد شدّ وثاقه

أقدم شاب تونسي ثلاثيني، على قتل والده (68 عامًا)، في منطقة شربان بمحافظة المهدية الساحلية، بسبب رفض الأخير السماح له استعمال دراجته النارية.

وأفادت إذاعة ”جوهرة أف أم“، أنّ ”الشاب قام بشد وثاق والده وذبحه بسكين، عقب خلاف معه بسبب رفض الأخير السماح له باستعمال دراجته النارية، وقد تم معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية وحجز أداة الجريمة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية مع الجاني“.

وعقب ارتكاب الجريمة بساعات قليلة، تمكنت القوات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بمحافظة المهدية التونسية، من إلقاء القبض على الشاب الذي أقرّ بارتكابه للجريمة.

وتشهد تونس في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا لافتًا للجرائم، رغم توقيف السلطات الأمنية لعشرات المتهمين بارتكاب جرائم قتل، خاصة جرائم القتل من قبل الأبناء ضد والديهم.

وبحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات ”ناميبو“، فقد احتلت تونس المرتبة 10 عربيًا و53 دوليًا من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب.