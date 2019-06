شاب تونسي يذبح والده بعد شدّ وثاقه

View this post on Instagram

أقدم شاب تونسي ثلاثيني، على قتل والده (68 عامًا)، في منطقة شربان بمحافظة المهدية الساحلية، بسبب رفض الأخير السماح له استعمال دراجته النارية؛ إذ "قام الشاب بشد وثاق والده وذبحه بسكين، عقب خلاف معه بسبب رفض الأخير السماح له باستعمال دراجته النارية". . وتمكنت القوات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بمحافظة المهدية التونسية، من إلقاء القبض على الشاب الذي أقرّ بارتكابه للجريمة. . #إرم_نيوز #تونس #شربان #المهدية #قتل #ذبح #جرائم #منوعات #حوادث #لايك #أخبار #ترند #اكسبلور #تفاعل #Tunisia #crime