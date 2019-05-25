جريمة قتل مروعة بحق طفلة عمرها 5 أعوام تهز الشارع التونسي

اهتزت منطقة الطفالة التابعة لمحافظة سوسة الساحلية في تونس، على وقع جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محليّة، اليوم السبت.

وأفادت إذاعة ”موزاييك“ المحليّة، بأنّ خلافًا حادًا نشب بين ابنة خالة الضحية، وصديقتها البالغة من العمر 14 عامًا، قامت على إثره الأخيرة باستدراج الطفلة بعد موعد الإفطار، إلى منزلها بعد أن منحتها قطعة ”آيس كريم“ وقامت بخنقها حتّى الموت.

وأقرّت الفتاة في اعترافاتها الأولية بالجريمة، مشيرة إلى أنّها أقدمت على ارتكاب الجريمة، بسبب تعرّضها لما وصفتها بـ“الإهانة“، من قبل صديقتها ونعتتها بالفقر، الأمر الذي جعلها تقدم على قتلها انتقامًا منها، حسب قولها.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة جرائم قتل عمد، من بينها جريمة قتل شاب لوالدته مساء يوم أمس الجمعة، وإلقاء أم لنجلها وطعن ابن لوالده، وشاب لخالته، ما أثار جدلًا وغضبًا في الشارع التونسي، خاصة مع تفاقم الأسلوب الوحشي في ارتكابها.

وبحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات ”ناميبو“ فقد احتلت تونس المرتبة 10 عربيًا و53 دوليًا من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب.