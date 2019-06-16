الأردن.. تأييد حكم السجن بحق مسن هتك عرض شابة

أيدت محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عمّان، قرار محكمة الجنايات الكبرى، القاضي بالسجن 5 سنوات بحق رجل مسن، أدين بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام بحق شابة.

وكانت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا، قد توجهت إلى مكتب المتهم في مدينة إربد شمال الأردن، بعدما علمت بتقديمه قروضًا مالية، حيث طلبت منه مبلغًا ماليًا بقيمة 560 دولارًا، وقدمت له الأوراق اللازمة، بحسب ما ذكر موقع ”السوسنة“ المحلي.

وفي اللقاء الثاني، أخبرها بأن هناك فوائد مترتبة على القرض بنسبة 20%، وعندما طلبت منه تخفيض قيمة الفوائد، طلب منها إحضار الآلة الحاسبة من طاولة مكتبه، ثم بدأ بملامسة أماكن حساسة في جسدها، محاولًا اغتصابهًا، مما دفعها للهروب من المكان، وإبلاغ الشرطة وأحد المتواجدين خارج المكتب بما حدث معها، حيث تم اعتقاله، وملاحقته قضائيًا.

ويعتبر قرار محكمة التمييز، نهائيًا، وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن.