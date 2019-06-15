القبض على أردني ظهر في فيديو يعتدي بوحشية على ابن أخته

أثار فيديو تعنيف رجل لطفل في الأردن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو قيام الرجل بوضع الحذاء في فم الطفل بعد أن انهال عليه بالضرب.

وفور انتشار الفيديو باشرت الأجهزة الأمنية التحقق من صحته، إذ تبين أن الطفل هو ابن أخت الرجل المعتدي.

طفل يتيم توفى والده قبل العيد بثلاثة أيام يقوم خاله بضربه وبتعنيفه بطريقة بشعه أمام البث المباشر في الاردن والحمد لله تم القبض عليه+18 تم النشر بواسطة ‏‎REC DZ‎‏ في السبت، ١٥ يونيو ٢٠١٩

مدعي عام محافظة جرش – شمال الأردن- القاضي إبراهيم الذيابات أوعز وفور التحقق من الفيديو إلى الضابطة العدلية في مدينة جرش بإلقاء القبض على المعتدي.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال نائب عام محافظة إربد -شمال- القاضي ناصر القاضي: إن النيابة العامة أصدرت أمرًا إلى مدعي عام جرش بإلقاء القبض على ذلك الشخص، وإيداعه فورًا إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه وتطبيق القانون، منبهًا إلى أن النيابة العامة تقوم بتمثيل القاصرين في حال عدم وجود ولي أمر لهم أو تعارض المصالح.

ولفت القاضي إلى أن الطفل أودع لدى مركز حماية الأسرة في مدينة جرش وهو بصحة جيدة. ومن المتوقع أن تنسب النيابة العامة للشخص المُلاحق تهمتي الإيذاء ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إنه وخلال وقت قصير تمكنت كوادر حماية الأسرة من تحديد هوية الطفل والشخص الذي ظهر وهو يقوم بتعنيفه وهو خاله، حيث تم التحرك لمنزل الطفل الذي يبلغ من العمر8 سنوات، وتم اصطحابه لقسم حماية الأسرة، حيث أُجري له فحص طبي، واحتصل على تقرير أظهر بأن حالته حسنة، كما تبين أن الفيديو جرى تصويره قبل عدة أشهر.

وتابع الناطق الإعلامي أنه بمتابعة البحث عن الشخص المعنف تم ضبطه، بعد أن قام بتسليم نفسه عصر السبت لمديرية شرطة محافظة جرش، وجرى تحويله لقسم حماية الأسرة لمباشرة التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم الاحتفاظ بالطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى عمل دراسة اجتماعية له لمتابعته وضمان عدم تكرار ما حصل معه مستقبلًا.