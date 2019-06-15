نقابة الفنانين الأردنيين تكشف موقفها من مسلسل ”جن“ (فيديو)

كشفت نقابة الممثلين في الأردن، موقفها من الفنانين الأردنيين الذين شاركوا في مسلسل ”جن“، الذي أثار غضبًا واسعًا بعدما عرضته شبكة ”نتفليكس“ العربية، كأول إنتاجاتها، موضحًة أن المشاركين فيه ممثلون أردنيون صغار، ليسوا أعضاءً في النقابة.

وأوضح حسين الخطيب نقيب الفنانين، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“، الذي يُقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية ”Mbc مصر“، أن هناك غضبًا كبيرًا في الشارع الأردني من هذا المسلسل، منوهًا أنه يدعم الشباب ولكن في إطار المعادلة الفنية الثقافية المتعارف عليها.

وأضاف نقيب الفنانين الأردنيين، أن المسلسل به مشاهد غير مناسبة وغير لائقة، وليست معتادة في التلفزيون الأردني، كونه يدخل كل بيت، مشددًا أن ما شاهده في المسلسل ”لا يتناسب مع تقاليدنا وأعرافنا في المجتمع الأردني“.

وأكد أن هذه المشاهد أثارت حفيظة كل الناس، ومن يطالبون بالحرية، فإن لها حدودًا وسقفًا، موضحًا أنه لم يسمع بأي بلاغات تم تقديمها في النيابة الأردنية.

وأوضح أن النقابة أصدرت بيانًا بيّن فيه للجمهور أن النقابة لا علاقة لها بهذا المسلسل الذي يعجّ بالإسفاف والرذيلة، كونه لا ينسجم مع الشعب الأردني، لافتًا إلى أنه تم تصويره في الأردن بدون علم النقابة.

وكان مسلسل ”جن“، قد أثار استياء الجمهور الأردني مطالبين المسؤولين بالتدخل ووقف عرضه، بسبب ما وصفوه بالمشاهد الإباحية بين الأبطال، وهو ما دفع مدعي عام عمان، أمس الخمیس، إلى التدخل لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة في مدیریة الأمن العام بالأردن باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل ”جن“.

أكدت شبكة ”نتفلكس“ للإنتاج العالمية، أنها ستواجه من يمارسون ‘‘التنمر’’، ضد طاقم عمل مسلسل ”جن“، الذي أثار جدلاً وغضبًا واسعين في الأردن، كأول إنتاجات ”نتفليكس“ العربية، والذي تم تصويره في مدينة البتراء السياحية.

وردت الشبكة من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي ”تويتر“، على الانتقادات التي وُجهت لها من جانب الجمهور الأردني، موضحًة أنه يتم متابعة كل الانتقادات.

وكتب الحساب الخاص بالشبكة: ”تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل“.

وأشارت ”نتفليكس“، إلى أن موقفها متمركز حول الشمولية والتنوع، فواصلت: ”موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة“.

وتؤكد الشبكة على تلقيها أي أسئلة أو تعليقات تجاه هذا المسلسل، بالقول: ”إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات على المحتوى فيمكن التواصل مع قنواتنا بشكل مباشر“.

مسلسل ”جن“ تشارك في بطولته مجموعة من النجوم الصاعدين، منهم: سلمى ملحس، حمزة أبو عقاب، سلطان الخليل، عائشة شحالتوغ، ومن إخراج مير جان بو شعيا.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب الأردني من طلاب إحدى المدارس، الذين يتعرضون للقتل ومواجهة الجن بعد رحلة مدرسية في مدينة البتراء السياحية، ويبدأ الخطر بمقتل أحدهم، ومحاولة انتحار الآخر، حيث تلبسه ”جني“.