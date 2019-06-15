السعودية.. ثلاثيني ينحر رضيعه ويصيب زوجته الحامل بجرح قطعي

ارتكب أب ثلاثيني في السعودية جريمة بشعة بحق طفله، عندما نحره ورمى به إلى جوار الطريق، فيما أصاب والدة الطفل بجرح قطعي في يدها.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن مصدر قوله ”إن بلاغًا تلقته الدوريات الأمنية بعفيف فجرًا، يفيد بوجود سيدة على طريق الرياض وتستغيث لإنقاذ ابنها من الموت، وبها آثار دماء“.

وقالت صحيفة محلية بعفيف إن الجاني من أصحاب السوابق.

أما مصدر سبق فقد أضاف: ”تحركت فرق الدوريات فورًا ونقلت السيدة للمستشفى لإصابتها بجرح قطعي في اليد، وهي حامل في الأشهر الأخيرة، وأفادت بأن زوجها نحر طفلهما على طريق ”عفيف – ظلم“، ولم تحدد الموقع بشكل دقيق“.

وأوضحت الزوجة أن زوجها يعمل ويقيم بالرياض، وقدم مساء وطلب اصطحابهم للطائف، وبعد أن قطعوا عشرات الكيلومترات من الطريق توقف ونفذ جريمته، وقد أصابها بالسكين في يدها خلال العراك معه لإنقاذ الطفل، حيث كانت آخر كلماته ينادي يا ”بابا“، ثم هددها بالركوب، ولا تعلم بعدها عن مصير حياته“.

وعملت الفرق المساندة على تمشيط الطريق بداية من مشارف مركز ظلم باتجاه ”عفيف – الرياض“، وعلى بُعد 85 كلم من عفيف عُثر على الطفل متوفى بعد أن تم نحره ودفن جزء منه على بعد 2 كلم من الطريق، وتم نقل جثمانه لمستشفى ظلم.

وقال المصدر إنه تم القبض على المتهم من قبل نقطة تفتيش الخاصرة على طريق الرياض السريع، بعد التعميم عن مواصفات مركبته، وتمت إحالته لمركز شرطة عفيف لاستكمال اللازم حياله.