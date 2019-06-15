السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس بوقت الذروة طوال أشهر الصيف‎

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم السبت، بتطبيق قرارها القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس طوال أشهر الصيف الثلاث المقبلة بهدف الحفاظ على سلامة ملايين العمال في القطاع الخاص من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في البلاد ذات المناخ الصحراوي الحار والجاف.

ووفقاً للقرار الذي تطبقه الوزارة كل عام في فصل الصيف، يُمنع على جميع منشآت القطاع الخاص تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءاً، على أن يستمر الحظر حتى الـ 15 من سبتمبر/أيلول 2019.

ويشمل القرار عمال النظافة في الشوارع والساحات العامة، وعدد كبير من العاملين في قطاع الإنشاءات، بجانب قطاعات أخرى، فيما يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الجهات التي يعملون فيها الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

كما يستثني القرار عدد من محافظات المملكة في بعض المناطق ذات المناخ المعتدل، حيث تنخفض درجات الحرارة في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.

وتقول وزارة العمل إن فروعها ستقوم بالتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.

وخشية عدم التزام جميع منشآت القطاع الخاص وشركاته بالقرار، دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، إلى التبليغ عن المخالفات عبر رقم الاتصال الموحد لخدمة العملاء أو عبر تطبيق ”معاً للرصد“ التابع للوزارة.

ووفقًا لإحصائيات محلية، يبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 9.47 مليون مشتغل غالبيتهم من الوافدين الأجانب المنتمين لمختلف الجنسيات، إذ يبلغ عدد السعوديين بينهم نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص.