إخلاء سبيل وزير أردني سابق في قضية ”الدخان المزور“

أخلت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، سبيل المتهم بقضية الدخان الوزير الأسبق المهندس منير موسى عويس، وذلك خلال جلسة علنية تواصل المحكمة خلالها الاستماع لشهود العيان في القضية.
وقرر رئيس محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، إخلاء سبيل الوزير الأسبق عويس، بكفالة مالية مقدارها 100 ألف دينار مع إبقاء شارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وكانت محكمة أمن الدولة، قد بدأت بمحاكمة المتهمين في قضية الدخان في مارس الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 23 شاهد إثبات نيابة عامة وفي القضية 141 شاهدًا، و29 متهمًا، منهم 6 فارون من وجه العدالة، و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 جنايات و13 جنحة.