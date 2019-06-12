إخلاء سبيل وزير أردني سابق في قضية ”الدخان المزور“

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أخلت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، سبيل المتهم بقضية الدخان الوزير الأسبق المهندس منير موسى عويس، وذلك خلال جلسة علنية تواصل المحكمة خلالها الاستماع لشهود العيان في القضية. وقرر رئيس محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، إخلاء سبيل الوزير الأسبق عويس، بكفالة مالية مقدارها 100 ألف دينار مع إبقاء شارة الحجز…