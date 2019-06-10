إصابات في شجار مسلّح داخل نقابة المقاولين الأردنيين

أصيب أربعة أشخاص في شجار مسلّح وقع، اليوم الإثنين، داخل مقر نقابة المقاولين في محافظة الطفيلة جنوب الأردن.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، فإن الشجار اندلع بين مجموعة أشخاص كانوا داخل مقر النقابة، حيث استخدموا أسلحة نارية، وسلاحًا أبيض، وأطلق أحدهم عددًا من الأعيرة النارية.

ونجم عن المشاجرة وقوع إصابتين بالقدم واليد، نتيجة إطلاق النار، وإصابتين بآلة حادة، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقًا لموقع ”جفرا نيوز“ الأردني.

واعتقلت شرطة محافظة الطفيلة المشتبه به في إطلاق الرصاص داخل النقابة، واثنين آخرين شاركا في الشجار، وفتحت تحقيقًا بالحادث.