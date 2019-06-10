أول تأكيد رسمي لواقعة اغتصاب 41 فتاة سنية في إيران

أصدرت السلطات القضاية الإيرانية في إقليم سيستان وبلوشستان حكمًا بإعدام 4 أشخاص أدينوا باختطاف واغتصاب 41 فتاة من الطائفة السنية بمدينة ”إيرانشهر“ التابعة للإقليم.

ويعد هذا أول تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية لهذه الواقعة التي أجبرت طهران على فتح ملفها بعدما كشف محمد طيب ملا زهي، وهو رجل دين سني وإمام جمعة مدينة ”إيرانشهر“ التي تقطنها أغلبية من القومية البلوشية السنية، خلال خطبة صلاة عيد الفطر وفي حزيران/ يونيو 2018، عن تعرض 41 امرأة في المدينة للاغتصاب من قبل مجموعات مجهولة.

وشهدت مدينة ”إيرانشهر“ حينها غضبا شديدا واحتجاجات أمام مبنى المحافظة بسبب قيام مجموعة مجهولة بالاعتداء على مجموعة من النساء، فيما قام محتجون بإحراق أحد مراكز قوات التعبئة ”ميليشيات البسيج“، بعد ورود تقارير عن تورطهم بجريمة الاغتصاب.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“، عن علي موحدي راد، المدعي العام لمدينة زاهدان اليوم الاثنين قوله: ”صدر حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الأربعة وأبلغوا بذلك، وسيتم إرساله إلى المحكمة العليا للموافقة عليه أو رفضه أو السماح لمحاميهم الاعتراض على الحكم“.

وأضاف: ”أدين الأشخاص الأربعة بـ 3 شكاوى، وبالتالي، حُكم عليهم 3 مرات بالإعدام، وهو أمر إذا تمت الموافقة عليه من قبل المحكمة العليا، سيتم تنفيذه بحقهم في إحدى ساحات مدينة ايرانشهر“.