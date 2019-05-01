رئيس السلطة القضائية في إيران يؤكد عدم تمتع ”سيستان وبلوشستان“ بثرواتها

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، أن محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد) لا تتمتع بثرواتها رغم ما تمتلكه من مصادر وثروات طبيعية.

وقال رئيسي، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية خلال زيارته لمدينة زاهدان: ”إن سيستان وبلوشستان رغم ما تمتلكه من كثير من الناحية المادية والمعنوية فضلًا عن الشباب الواعد إلا أنها تُعد ضمن المحافظات التي لا تتمتع بالخدمات“.

وأضاف ”إنني خلال لقائي بالمواطنين الأعزاء ورجال الدين الشيعة والسُنة والمسؤولين القضائيين بالمحافظة اطلعت على المشكلات وأوجه الضيق التي تواجههم في هذه المنطقة“.

واعتبر رئيسي أن هناك أعمالًا جيدة للغاية تمت في هذه المحافظة منذ 40 عامًا على الثورة الإيرانية (1979م) إلا أنه يجب تقديم المزيد من الإجراءات في هذا الصدد، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية.

ويعاني أهالي إقليم ”سيستان وبلوشستان“ من أقلية البلوش، لا سيما السُنة، اضطهادًا عنصريًّا ومذهبيًّا من السلطات الإيرانية، وتعاني مدن الإقليم من افتقار الخدمات الصحية والتعليمية، بشكل اعتبره مراقبون متعمَّدًا من قبل الحكومة المركزية في طهران، بهدف تصفية عنصر البلوش، مثلما يحدث في إقليم الأهواز ذي الأغلبية العربية.