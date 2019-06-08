لخلافات زوجية.. مصرية تذبح طفليها وتفشل في الانتحار

ذبحت ربة منزل مصرية، طفليها الذكور اللذين لم يبلغ عمرهما 4 و5 سنوات، مستخدمة سكين المطبخ، لتسدد طعنات نافذة في رقبة الطفلين، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتلقت مديرية أمن محافظة السويس، بمنطقة قناة السويس، بلاغًا يفيد بوصول ربة منزل في العقد الرابع من العمر إلى المستشفى الحكومي، مصابة بقطع في شرايين يدها، إلى جانب وجود مصاحبين لها يؤكدون قتلها طفليها.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين قيام الأم بقتل طفليها، ومحاولتها الانتحار بقطع شرايين يدها، إلا أنها فشلت في ذلك.

كما انتقل فريق الأمن إلى مقر الأم، وتم العثور على جثة طفليها غارقين في الدماء، بعد أن تم تسديد طعنات نافذة لهما في الرقبة.

واستدعت النيابة العامة زوج السيدة لسماع أقواله، في الوقت الذي أحالت فيه جثة الطفلين للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن، حيث تشير التحريات الأولية إلى ارتكاب الأم للجريمة، نظرًا لخلافات بينها وبين زوجها خلال الفترة الماضية، فأرادت التخلص من حياتها وإنهاء حياة طفليها.