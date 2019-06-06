الفنانة المصرية زينة تواجه اتهامًا بتحريض خادمة أجنبية على السرقة

اتهمت سيدة مصرية وزوجها الفنانة زينة بتحريض خادمة تعمل لديهما على سرقة ”انسيال ألماظ“ من فيلاتهما الكائنة في ”كمبوند القطامية هايتس“.

وفي التفاصيل، كان مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حول قيام ”خادمة أجنبية بسرقة فيلا جواهرجي شهير وزوجته، سيدة أعمال“.

وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث التابعين لقسم شرطة التجمع الخامس، حيث أفادت السيدة ”إيفا“، في بلاغها بقيام خادمة تعمل لديها منذ شهر تقريبًا بسرقة ”أنسيال ألماظ“، من حجرة النوم، وهروبها فجر 25 أيار/ مايو الماضي.

وكشفت صاحبة البلاغ أن كاميرات المراقبة الخاصة بالكمبوند الذي تقيم فيه أن الفنانة زينة، حضرت أمام الفيلا واصطحبت المتهمة داخل سيارتها، ومن هنا وجهت مقدمة البلاغ اتهامًا للفنانة زينة بتحريض الخادمة على سرقتها ومساعدتها على الهرب.