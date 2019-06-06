العثور على جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله في الأردن

كشفت الشرطة الأردنية، مساء الخميس، عن العثور على شاب في الثلاثينات من العمر، منتحرًا داخل منزله في إحدى ضواحي محافظة الزرقاء، شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح مصدر من أفراد الشرطة، خلال حديثه مع وكالة ”سرايا نيوز“ الإخبارية الأردنية، عن تلقيهم بلاغًا، مساء اليوم الخميس، حول وجود شاب متوفى داخل منزله في هاشمية الزرقاء، حيث تبين عند وصولهم الموقع، أن سبب الوفاة، هو إقدامه على الانتحار، من خلال شنق نفسه بحبل حتى الموت.

وتحفظت الشرطة على جثة الشاب، حيث أبلغت المدعي العام، والطبيب الشرعي بالحادثة، وبانتظار وصولهما إلى منزله، لبدء التحقيق في أسباب انتحاره.