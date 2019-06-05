الأردن.. انتحلوا صفة مسؤولين وسرقوا مركز صرافة

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلقاء القبض على سبعة محتالين، سرقوا مبلغًا ماليًا يقدر بنحو 187 ألف دولار أمريكي، من مركز صرافة شهير وسط العاصمة عمّان.

وفي تفاصيل الأحداث، نقلًا عن وكالة سرايا الإخبارية الأردنية، فإن الأمن العام، تلقى بلاغًا حول تعرض اثنين من موظفي مؤسسة الصرافة للاحتيال والسرقة.

وكان المبلغ بحوزتهما عندما كانا يستقلان مركبةً في طريقهما لعملها، حيث اعترضهما ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة موظفين عامين، وسحبوا منهما المبلغ كاملًا.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادثة، وتوصلت إلى الاشتباه بأحد المنتحلين ويحمل جنسية عربية، حيث نجحت في اعتقاله قبل سفره وفراره بوقت قصير، ووجدت بحوزته جزءًا من المبلغ المسروق.

وعند التحقيق معه، اعترف بشركائه الستة الآخرين في تنفيذ عملية الاحتيال، حيث تم اعتقالهم جميعًا، وتحويلهم للتحقيق، وسحب المبلغ المسروق منهم كاملًا.