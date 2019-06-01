فك لغز وفاة كويتية داخل منزل أسرتها بمنطقة ”العدان“

تمكن رجال المباحث الجنائية في الكويت، من فك لغز وفاة كويتية عثر على جثتها داخل منزل أسرتها بمنطقة العدان، حيث تبين أنها أقدمت على الانتحار بعد مشاجرة عائلية.

وأفادت صحيفة ”الراي“ الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني، بأن ”الأجهزة المختصة باشرت مهامها لمعرفة ملابسات وأسباب وفاة الفتاة بعد ورود بلاغ بذلك، والاشتباه بوجود شبهة جنائية حول وفاتها لوجود آثار خنق في رقبتها واعتداء بالضرب في أجزاء من جسدها“.

وكشف المصدر عن ”وقوع مشاجرة مع الفتاة قبيل وفاتها بسبب خلافات عائلية، وبعد التحري والتدقيق تبيّن أنه بعد الشجار مباشرة توجهت الفتاة إلى حجرتها وأغلقت الباب، ليتضح لاحقًا أنها أقدمت على التخلص من حياتها وشنقت نفسها بقطعة قماش“.

وأضاف المصدر أنه ”وفقًا للتحريات وتقرير الطب الشرعي قُيدت القضية على أنها انتحار، وأحيلت إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها“.

وكانت الأجهزة المختصة قد أحالت الجمعة جثة الفتاة العشرينية إلى الطب الشرعي، بعد اكتشاف آثار عنف وخنق حول رقبتها وكدمات متفرقة على جثتها، حيث نفى أقاربها سابقاً علمهم بالإصابات، مؤكدين أن الوفاة طبيعية وليست جنائية.