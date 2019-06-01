سعودي يسافر للكويت ليشتكي مواطنة أرسلت له رسائل تهديد

وصل مواطن سعودي من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت قبل عدة أيام؛ وذلك لرغبته في تقديم بلاغ للشرطة، يشتكي فيه من وصول رسائل له على مدار الساعة ولأيام عديدة، من هاتف كويتي يتضمن سبًا وقذفًا وتهديدًا.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، أنكر المواطن السعودي معرفته بصاحب الرقم، مبينًا أنه حاول الاتصال به مرات عديدة لكنه لم يرد، فقرر الاستنجاد بالسلطات الكويتية، التي سجلت قضية إساءة استخدام هاتف وأحالته إلى المباحث الجنائية.

وحصلت الأجهزة الأمنية على نسخة من الرسائل الواردة إلى هاتف الشاكي، حيث تبين أن الرقم يخص مواطنة، تم القبض عليها.

واعترفت السيدة خلال التحقيقات بإرسالها للرسائل دون ذكر الأسباب، لافتة إلى أنها لم تتوقع حضور المواطن السعودي للكويت والإبلاغ عنها.