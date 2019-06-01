أقارب كويتية توفيت وعليها آثار عنف وخنق: الوفاة طبيعية

أحيلت جثة مواطنة (في العقد الثالث من العمر) في دولة الكويت، أمس الجمعة، إلى الطب الشرعي، وذلك للوقوف على ملابسات وفاتها، بعد اكتشاف وجود آثار عنف وخنق وكدمات متفرقة على جثتها.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن رجال الأمن سيتسلمون لاحقًا تقرير الأدلة الجنائية الذي سيحدد سبب الوفاة.

وكان مستشفى ”العدان“ قد تلقى بلاغًا بوصول سيدة في حالة حرجة وتوفيت، وهناك آثار خنق في محيط الرقبة وكدمات على الكتف وأخرى على القدم اليمنى وآثار ضرب على الشفة السفلية.

وكشفت تحقيقات أولية أن الوفاة بفعل فاعل، فيما نفى أقارب المجني عليها علمهم بالإصابات، مؤكدين أن الوفاة طبيعية وليست جنائية.