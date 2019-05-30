بـ“قميص نوم نسائي“.. العثور على جثة مسن مصري في الشارع

عثرت أجهزة الأمن في مصر، اليوم الخميس، على جثة رجل مصري خمسيني العمر، وبها عدة طعنات متفرقة، وملقاة في أحد شوارع مدينة السلام بالعاصمة القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن المصرية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مسن بمنطقة ”اسبيكو“ بالسلام، ملقاة بأحد الشوارع، وبها عدة طعنات، ما أثار الرعب بين أهالي المنطقة.

وبيّنت التحريات الأولية أن الجثة لرجل مصري، يبلغ من العمر 53 عامًا، يرتدي ملابس نسائية عبارة عن ”قميص نوم“، فيما تكثف الأجهزة الأمنية في مصر من جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، وذلك بعد تحرير محضر بها، لتتولى النيابة التحقيقات.

وانتشرت في مصر خلال الفترة الأخيرة قضايا القتل الغامضة، التي تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفها، وتبيّن ارتباط أغلبها بقضايا مخلة بالشرف، أو الخيانة الزوجية من ناحية أحد الطرفين.