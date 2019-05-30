حبس راقصة مغربية ابتزّت صديقها الإماراتي بمقاطع مخلة

قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن البلاد بحق امرأة مغربية (33 عامًا)، تعمل راقصة، بعد ابتزازها رجلًا إماراتيًا (35 عامًا)، بصور ومقاطع فيديو جنسية جمعتهما سويًا حين كان مرتبطًا بها، وهددته بفضحه لدى أسرته إذا لم يعد علاقته بها مجددًا، ويعطيها مبلغ 140 ألف درهم (ما يعادل 38,000 دولار)، و4500 درهم (ما يعادل 1,200 دولار) شهريًا، كما وجهت إليه السباب عدة مرات في رسائل مسجلة عبر ”واتساب“.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال المجني عليه إنه تعرّف على المتهمة قبل نحو عامين وربطتهما علاقة صداقة توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية، وتعرفت إلى كل أفراد أسرته حتى عرض عليها الارتباط بشرط التوقف عن ممارسة عملها (الرقص في نادٍ ليلي)، والإقلاع عن تعاطي المشروبات الكحولية، لكنها لم تلتزم فقطع علاقته بها بعد أن سافرت إلى بلادها، وقام بتغيير رقم هاتفه.

وأضاف أنه فوجئ لاحقًا باتصالات ترده من أصدقائه يخبرونه بأنها (المتهمة) تبحث عنه بإلحاح، فأعاد تشغيل هاتفه القديم، فاتصلت به وطلبت مساعدة مالية فحول إليها 5500 درهم (ما يعادل 1,500 دولار)، لكنها واصلت ابتزازه لإرغامه على إعادة علاقته بها، وفي حال امتناعه فعليه تعويضها ماديًا، وإلا ستكشف لزوجته وأشقائه وأصدقائه سر علاقتهما وترسل إليهم صورًا ومقاطع فيديو في أوضاع مخلة لهما بإحدى الدول الأوروبية.

وأوضح المجني عليه أنه أيقن أن المتهمة جادة في تهديدها، بعد أن تواصلت هاتفيًا مع زوجته بعد نجاحها سابقًا في نسخ جميع الأرقام التي كانت على هاتفه، فقدم بلاغًا ضدها للشرطة.