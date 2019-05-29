موظف بالإمارات يدسّ أسماء أقاربه بالسحوبات لنيل الجوائز

تنظر جنايات أبوظبي في دولة الإمارات في 26 يونيو/حزيران المقبل قضية اتهام شاب في العقد الثالث من العمر، عربي الجنسية، يعمل بإحدى الجهات المحلية، بالاستيلاء على جوائز تشمل سيارات رباعية الدفع، وهدايا أخرى، وذلك كونه المشرف على السحوبات التابعة لجهة عمله، والتي تتيح لعملاء المحال التجارية، فرصة الفوز بجوائز مالية وعينية.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهم قام بوضع عدد من السيارات بأسماء أقاربه في مجموعة من القسائم التي تخول لأصحابها الدخول إلى السحب، وذلك لكونه المكلف من جهة عمله بالإشراف على تنفيذ سحوبات تمنح المشاركين فرصة الفوز بالجوائز.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد شرع في دس القسائم التي تحمل أسماء أقاربه في جيب بداخل الملابس التي كان يرتديها، وعند بدء عملية السحب، يقوم باستخراج هذه القسائم من داخل الجيب، بطرق احتيالية توهم الآخرين بأنه قام باستخراج القسائم من داخل صندوق السحوبات.

وقال شهود إثبات، إن المتهم استخدم ملابس خاصة حاك بداخلها مكانًا سريًا، لإخفاء القسائم التي تحمل أسماء أقاربه، لافتين بأن المتهم كان يقوم خلال عملية السحب بأعمال مشبوهة وغير طبيعية.

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا بأنه قام بسداد مبالغ مالية هي قيمة السيارات التي استولى عليها من خلال عملية السحب، وإعادة الجوائز الأخرى التي تحصّل عليها إلى الجهة المنظمة لفعاليات الجوائز.