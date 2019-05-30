الأمن المغربي يعتقل عضوًا في مافيا ”لا كامورا“ العالمية

أوقفت الأجهزة الأمنية في مدينة طنجة شمال المغرب، يوم الأربعاء، إيطاليًا يبلغ من العمر 56 عامًا، ينتمي للمافيا الإيطالية العالمية المعروفة بـ“لا كامورا“.

وجاءت عملية التوقيف تنفيذًا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإيطالية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أن المواطن الإيطالي مشتبه في ارتكابه أنشطة إجرامية في إطار المافيا الإيطالية، تتمثل في ابتزاز رجال الأعمال والعنف والقتل العمد والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى الاحتفاظ بالمتهم تحت الحراسة في انتظار البت بشأن تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية.

وتعد مافيا ”لاكامورا“ أقدم مافيا في إيطاليا والعالم، إذ تأسست بمدينة نابولي في القرن التاسع عشر، ويعتقد أن جذورها تمتد إلى أقدم من ذلك.

وعرف المؤرخ ماركو مونيير هذه المافيا بأنها ”النهب المنظم، ومؤسسة شعبية سرية هدفها النهائي إحداث الشر“.