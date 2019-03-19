القبض على عضو مافيا ”الكامورا“ الإيطالية العالمية في المغرب

أوقفت الأجهزة الأمنية في المغرب إيطاليًا يبلغ من العمر (44 عامًا) ينتمي للمافيا الإيطالية العالمية المعروفة بـ“لا كامورا“، التي انتشرت شهرتها إلى حد أصبحت فيه أقرب إلى الأسطورة؛ نظرًا لشدة تنظيمها واتساع نفوذها وبشاعة جرائمها.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن عملية الاعتقال تمت بمنطقة ”أوريكة“ قرب مراكش.

وأوضح البيان أن المعني ينتمي لمجموعة ”مازاريلا“، وهي أحد أجنحة مافيا ”الكامورا، ومتابع من قبل الشرطة الدولية وصدرت في حقه خمس مذكرات توقيف؛ لأجل الضلوع في جريمة قتل وحيازة السلاح دون سند قانوني“.

وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف جرت تفعيلًا لاتفاقيات التعاون الأمني مع إيطاليا.

وتعد مافيا ”الكامورا“ أقدم مافيا في إيطاليا والعالم، إذ تأسست بمدينة نابولي في القرن التاسع عشر، وتتألف نواتها الصلبة من حوالي مئة أسرة، ويقدر عدد أفرادها حاليًا ما بين 4 آلاف و7 آلاف، في حين يتراوح رقم أعمالها بين 4 و12 مليار يورو سنويًا، وفق دراسات أوروبية تهتم بالجريمة.