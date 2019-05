1,5 مليون دولار تعويضًا لأمريكي سُجن 45 عامًا قبل تبرئته من تهمة القتل‎

View this post on Instagram

أعلنت سلطات ولاية ميشيغن شمال الولايات المتحدة أن الأمريكي #ريتشارد_فيليبس (73 عامًا) الذي أمضى 45 عامًا في السجن قبل تبرئته من تهمة ارتكاب جريمة قتل، سيحصل على تعويض قدره 1,5 مليون دولار عن هذا الخطأ القضائي. ودخل ريتشارد السجن سنة 1972 وكان القضاء مقتنعًا بذنبه على قاعدة شهادة تبين زيفها لاحقًا. وأطلق سراحه في العام 2018.