مسؤولان أمريكيان: وضع سوق النفط العالمية بات أنسب لوقف صادرات إيران‎

قال مسؤولان كبيران بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين: إن الظروف في سوق النفط العالمية ”باتت أنسب“ للولايات المتحدة عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما يتيح لها إنهاء جميع الإعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني وطلب وقف المشتريات تمامًا.

وأبلغ برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران الصحفيين في إيجاز صحفي: ”السبب الوحيد الذي اضطرنا لمنح ثمانية (إعفاءات) المرة الماضية، هو أن أوضاع السوق لم تكن تسمح بذلك، فصورة سوق النفط العام الماضي تختلف كثيرًا عما هي عليه الآن“.

وقال فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المعني بموارد الطاقة في الإيجاز الصحفي: إنه علاوة على تغير أوضاع السوق، تتخذ السعودية ”خطوات فعالة“ لضمان توافر إمدادات جيدة في أسواق النفط العالمية، من حيث الكميات والدرجات الملائمة.